В Сеуле (Южная Корея) состоится чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Соревнования будут проходить в период с 6 по 9 февраля 2020 года.

На турнире выступят сильнейшие спортсмены Азии, Африки, Америки и Австралии. Так, на лёд выйдет двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, чемпион Канады Роман Садовский, Киган Мессинг, Нам Нгуен, Джейсон Браун и другие фигуристы.

Главным фаворитом женских соревнований станет японка Рика Кихира, также за медали поборются её соотечественницы Каори Сакамото и Вакаба Хигучи. Свои программы также представят Брейди Теннелл, Ынсо Лим, Юлим Ким и т.д.

В парном катании зрители увидят действующих чемпионов мира китайцев Вэнцьзин Суй/Хань Цун, а также канадцев Кирстен Мур-Тауэрс/Майкла Маринаро. В танцах на льду выступят одни из сильнейших североамериканских дуэтов Мэдисон Чок/Эван Бейтс и Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью.