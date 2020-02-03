Британский лыжник Эндрю Масгрейв признался, что в нынешнем сезоне испытывает проблемы с физическим состоянием.

«Я за месяц набрал 10 кг. Я был шокирован, узнав, что так поправился после „Тур де Ски“. Это самое странное, что со мной когда-либо происходило. Не понимаю, как это возможно», — сказал Масгрейв, слова которого приводит Dagbladet.

Спортсмен рассказал, что осенью провел хорошую подготовку, однако затем заболел. Он подчеркнул, что специально стал есть больше, чтобы вернуть привычный вес, так как потерял баланс. «Но я точно не ел торты», — добавил Масгрейв.

По его словам, он даже подумал, что весы сломались, когда встал на них после «Тур де Ски». Он признался, что был очень расстроен.

Напомним, в общем зачете «Тур де Ски» Масгрейв занял 32-е место.