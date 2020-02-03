Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал несостоявшийся переход Фёдора Чалова в «Кристал Пэлас».

По мнению Влашича, клуб из нижней части турнирной таблицы АПЛ — это не тот вариант, который нужен Чалову.

« Он зависим от команды и не может забивать голы без большого количества шансов. Не думаю, что «Пэлас» играет в атакующий футбол, который подошёл бы Фёдору. Забросы издали — не то, что ему удобно», — объяснил Влашич, слова которого приводит Sport24.

Полузащитник отметил, что лучше играть в России и бороться за Лигу чемпионов, чем за выживание в Англии. Влашич добавил, что Чалов мог бы заиграть в «Челси» или «Манчестер Юнайтед», а также не испытал бы проблем с адаптацией в любом другом чемпионате.