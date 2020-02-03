Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в парном катании с Натальей Забияко, рассказал о состоянии своего здоровья. Дуэт пропустил нынешний сезон по медицинским показаниям.

Спортсмен признался, что по-прежнему находится в подвешенном состоянии и ждет, когда сможет вновь приступить к полноценным тренировкам.

«Очень хотелось бы продолжать работать, но это, конечно, вопрос к моему лечащему доктору. Так что я всё ещё не оставляю надежды выступить на следующем чемпионате России», — сказал Энберт, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что смотрел чемпионат Европы и болел за всех, в том числе и за своих друзей, представляющих другие страны. Энберт подчеркнул, что радовался за каждого российского фигуриста, несмотря на конкуренцию внутри страны.