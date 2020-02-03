Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что Алина Загитова возобновит карьеру только в том случае, если почувствует в себе силы соперничать с лидерами.

По мнению Бестемьяновой, нет смысла возвращаться, чтобы занимать пятые места. «Не сомневаюсь, что раз она решила вернуться, то чувствует в себе силы, значит на подходе четверные прыжки. Может быть, она уже их докручивает», — сказал экс-спортсменка, слова которой приводит «Спортбокс».

Бестемьянова отметила, что Загитова является украшением любого ледового шоу, так как роскошно смотрится в профессиональных постановках. Она подчеркнула, что шоу — это очень большой пласт фигурного катания, поэтому Загитова может сделать выбор в пользу профессиональной карьеры.

Напомним, в декабре 2019 года Загитова взяла паузу в карьере. Фигуристка пропустила чемпионат России в Красноярске.