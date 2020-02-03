Датский велогонщик Якоб Фульсанг подозревается в сотрудничестве о скандально известным врачом Микеле Феррари, который был замешан в допинговых историях.

Как сообщает VG, антидопинговый фонд велоспорта ведет расследование в отношение Фульсанга. По информации источника, Феррари по-прежнему предоставляет допинг спортсменам и работает с командой Astana Pro Team.

Утверждается, что врач приезжал в Монако, чтобы встретиться с велогонщиками. Фульсанг обвиняется в том, что работает по допинговой программе Феррари.

Напомним, 53-летний Феррари известен тем, что поставлял допинг семикратному чемпиону «Тур де Франс» Лэнсу Армстронгу, который впоследствии был лишен звания. Также врач участвовал и в других скандалах, связанных с употреблением запрещенных препаратов.