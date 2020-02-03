Российский боец Bellator Федор Емельяненко поделился мнением о профессиональных качествах российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

По мнению Емельяненко, Нурмагомедов выигрывает поединки благодаря своим сильным сторонам, в которых на голову вышел своих оппонентов.

«Но Хабибу, конечно, нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которых есть пробелы. Например, это ударная техника рук и ног. А так он все делает правильно», — сказал Емельяненко, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что у Нурмагомедова ещё есть время, чтобы освоить эти техники.

Следующий бой Хабиба состоится 18 апреля 2020 года, его соперником станет Тони Фергюсон. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.