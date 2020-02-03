«Ростов» встретится с белградским «Партизаном» в рамках турнира Кубок «Матч Премьер». Игра состоится в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Для «Ростова» эта игра станет второй в рамках турнира. Ранее подопечные Валерия Карпина встречались с московским «Спартаком» и потерпели поражение со счетом 1:2. В составе ростовского клуба единственный гол забил Деннис Хаджикадунич, у «красно-белых» дважды отличился Резиуан Мирзов.

«Партизан» в первом туре играл с московским «Локомотивом». Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, но в серии пенальти игроки белградского клуба оказались успешнее — 4:2.

После 19 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 34 очка.