Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг поделился впечатлениями от выступления на чемпионате Норвегии. Спортсмен завершил карьеру в 2018-м году, но в нынешнем сезоне пробежал эстафету на национальном чемпионате.

Нортуг признался, что не хотел бы бежать более длинную дистанцию. «Нет, после 300 метров я начал жалеть. С моим весом больше 90 кг приходится нелегко. Но я боролся», — сказал норвежец, слова которого приводит NRK.

По мнению Нортуга, уровень чемпионата Норвегии не очень высок. Чтобы принять участие в эстафете, достаточно тренироваться пару раз в неделю, уверен лыжник.

Победителями эстафеты, проходившей в формате 3х10, стали Йохан Тьелле, Ханс Кристер Холунд и Симен Хегстад Крюгер.