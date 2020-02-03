Петр Ян ответил на обвинение в употреблении допинга

Российский боец UFC Пётр Ян, выступающий в легчайшем весе, заявил, что никогда не употреблял запрещенные вещества. Соперники несколько раз обвиняли Яна в том, что он принимает допинг.
Ян отметил, что подобные вопросы возникали и после его боя с Магомедом Магомедовым в АСВ. Он объяснил, что смог продержаться так долго, потому что был рационален и экономичен в своих действиях.
«За полтора года проверили около десяти раз. Получается, практически каждый месяц. Я думаю, что, если бы что-то нашли, меня бы здесь не было», — заявил Ян, слова которого приводит «RT на русском».
Ранее Ян поделился мнением о возможном бое против Ти Джея Диллашоу. По словам Яна, Диллашоу — интересный боец и большое имя в США. Россиянин думает, что в будущем его бой с Диллашоу возможен.
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