Петр Ян ответил на обвинение в употреблении допинга

Российский боец UFC Пётр Ян, выступающий в легчайшем весе, заявил, что никогда не употреблял запрещенные вещества. Соперники несколько раз обвиняли Яна в том, что он принимает допинг.

Ян отметил, что подобные вопросы возникали и после его боя с Магомедом Магомедовым в АСВ. Он объяснил, что смог продержаться так долго, потому что был рационален и экономичен в своих действиях.

«За полтора года проверили около десяти раз. Получается, практически каждый месяц. Я думаю, что, если бы что-то нашли, меня бы здесь не было», — заявил Ян, слова которого приводит «RT на русском».