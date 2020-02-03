Российский теннисист Евгений Донской встретится с представителем Белоруссии Ильей Ивашко в первом круге турнира в Пуне (Индия). Игра будет проходить сегодня, 4 февраля, и начнется не ранее 12:00 по московскому времени.

На данный момент Донской занимает 109-е место в рейтинге АТР. После Открытого чемпионата Австралии россиянин потерял три позиции. Он пробился в основную сетку лаки-лузером, проиграв в финале квалификации, но не смог выйти во второй круг турнира. В стартовом поединке Евгений уступил испанцу Фернандо Вердаско.

Ивашко располагается на 152-й позиции рейтинга, он также опустился на три строчки. В Мельбурне белорус проиграл представителю ЮАР Кевину Андерсону.