Тренер по фигурному катанию Марина Зуева рассказала о работе с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, которые проводят нынешний сезон под её руководством.

«Конечно, для меня это очень интересный проект. Олимпийский проект. Это одна из последних пар, которая ярко представляет парное катание. Это классика парного катания», — сказала Зуева, слова которой приводит Первый канал.

Тренер подчеркнула, что перед спортсменами стоит конкретная цель, которая им по силам. На каждый день составляется план, отметила Зуева. Она призналась, что это занимает много времени, так как по ее руководством тренируются много пар, и для каждой составляются планы.

Напомним, на чемпионате Европы в Граце (Австрия) Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали. В марте им предстоит выступить на чемпионате мира в Монреале (Канада).