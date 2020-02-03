Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, опроверг информацию о том, что игрок может продолжить карьеру в «Рубине».

Ранее журналист Сергей Егоров сообщил, что «Зенит» начал переговоры с казанским клубом по поводу трансфера 31-летнего футболиста.

«Мы не ведем переговоров относительно перехода Игоря Смольникова из «Зенита» в «Рубин». Слышу об этом впервые», — заявил Маньяков, слова которого приводит Sport24.

Напомним, действующий контракт Смольникова с «Зенитом» истекает 30 июня 2020 года. Защитник присоединился к составу «сине-бело-голубых» в 2013-м году. Он принял участие в 139 матчах за петербургский клуб и забил восемь мячей.

До перехода в «Зенит» Смольников выступал за «Торпедо», «Локомотив» и «Краснодар», а также неоднократно отдавался в аренду.