Нападающий «Зенита» Александр Кокорин объяснил, почему отказался переходить в «Сочи» на правах аренды.

«Это не то чтобы принципиальная позиция. Просто обстоятельства так сложились. Если бы все это было по-другому, могло быть по-другому», — сказал Кокорин в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда». Игрок подчеркнул, что дважды общался с гендиректором «Зенита» Александром Медведевым и имел с ним устную договоренность, но на деле всё получилось иначе.

«Я возвращался в клуб «Зенит», у меня были свои амбиции, какие-то свои планы», — сказал Кокорин.

Напомним, на данный момент Кокорин находится в расположении «Зенита-2» и вместе с командой тренируется на сборе в Турции. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак неоднократно заявлял, что хотел бы видеть нападающего в составе основной команды.