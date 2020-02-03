Трёхкратный чемпион мира по борьбе россиянин Билял Махов обвиняется в употреблении допинга, так как его проба дала положительный результат.

Об этом сообщает президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. «Махов уличен в применении допинга, будем разбираться», – приводит его слова ТАСС.

Билял Махов выступал как в вольной, так и в греко-римской борьбе, он представлял тяжёлую весовую категорию. Россиянин трижды выигрывал чемпионат мира — в 2007-м, 2009-м и 2010-м годах. Также в его активе победа на чемпионате Европы и серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Все медали высшего достоинства Махов завоевал в вольной борьбе. В греко-римской он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира.