Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Я с Сашей на связи, у меня с ним контакт. Мы ждем его в «Сочи». Надеюсь, он примет правильное решение», — сказал Ротенберг, слова которого приводит «Спорт-Эспресс».

Он подчеркнул, что Кокорин мог бы проявить себя в «Сочи», а затем вернуться в «Зенит». Ротенберг выразил надежду, что ясность наступит уже в ближайшее время.

Ротенберг также отметил, что в «Сочи» созданы все необходимые условия для того, чтобы футболисты чувствовали себя комфортно.

На данный момент Кокорин находится в расположении «Зенита-2» и тренируется на сборе в Турции.