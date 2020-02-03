Тренер по фигурному катанию Марина Зуева, под руководством которой в нынешнем сезоне выступают Евгения Тарасова и Владимир Морозов, рассказала о работе со спортсменами.

«Нужно ли им менять менталитет? Безусловно. Они должны влюбиться в фигурное катание, в движение, в музыку. Они уже на пути, кстати», — сказала Зуева, слова которой приводит Первый канал.

По мнению тренера, её задача — помочь спортсменам влюбиться в фигурное катание. Зеува уверена, что в этом случае Тарасова и Морозов смогут творить чудеса.

Напомним, на чемпионате Европы в Граце (Австрия) Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль. В марте им предстоит выступить на чемпионате мира в Монреале (Канада).