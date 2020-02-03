Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о ходе переговоров о продлении контракта.

«Подвижек в переговорах с «Зенитом» о продлении контракта пока нет», — сказал Маньяков, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, действующий контракт Смольникова с «Зенитом» истекает 30 июня 2020 года. Защитник присоединился к составу «сине-бело-голубых» в 2013-м году. Он принял участие в 139 матчах за петербургский клуб и забил восемь мячей. В нынешнем сезоне Смольников выходил на поле 14 раз и стал автором одного забитого гола.

До перехода в «Зенит» Смольников выступал за «Торпедо», «Локомотив» и «Краснодар», а также неоднократно отдавался в аренду.

Ранее появилась информация о том, что Смольников может продолжить карьеру в «Рубине», но Маньяков это опроверг.