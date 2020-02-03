Тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Розанов объяснил, почему российские фигуристки допускали падения на чемпионате Европы.

«Не вижу в этом ничего такого. Скажу даже больше: мы просто не выходили на пик формы к чемпионату Европы. Впереди главный старт сезона — чемпионат мира. Будем работать и готовиться к нему», — сказал Розанов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, победительницей чемпионата Европы стала Алёна Косторная, серебряную медаль завоевала Анна Щербакова, бронзовую — Александра Трусова. В марте фигуристка предстоит выступить на чемпионате мира, который будет проходить в Монреале (Канада).

Все три спортсменки проводят дебютный сезон на взрослом уровне. Осенью они выиграли все этапы серии Гран-при и финал, затем занять весь пьедестал почета на чемпионате России.