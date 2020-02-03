Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о потенциале молодого поколения игроков.

«Вопрос в том, когда молодые ребята смогут подвинуть легенд с вершины. Я бы хотел первым из нынешнего поколения молодых теннисистов выиграть турнир «Большого шлема», — сказал Хачанов, слова которого приводит Gulf News.

Россиянин подчеркнул, что уважает всех представителей молодого поколения, так как они выступают на очень высоком уровне. По мнению Хачанова, «выстрелить» может любой из них.

Карен выделил своих соотечественников Андрея Рублева и Даниила Медведева, а также Стефаноса Циципаса, Александра Зверева и Дениса Шаповалова. Спортсмен уверен: именно эти теннисисты способны доминировать над остальными в ближайшем будущем.

«Чувствую, что я не так далеко от вершины. Всё зависит от настроя, веры в себя», — сказал Хачанов.