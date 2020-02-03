Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке. Норвежский лыжник пропустит ближайший этап Кубка мира в шведском Фалуне.

«Йоханнес сломал палец и будет тренироваться дома во время предстоящего в этот уик-энд этапа Кубка мира в Фалуне. Мы надеемся и верим, что он сможет принять участие в „Ски Туре 2020“, — цитирует главу медицинской службы Норвежской лыжной ассоциации Эйстейна Андерсена NRK.

Напомним, что этап Кубка мира в Фалуне состоится 8-9 февраля. До этого Клебо решил не выступать на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам. Причина — плохое самочувствие. Трекратный чемпион мира прошлого года почувствовал себя плохо в ходе скиатлона на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе и снялся с дистанции.