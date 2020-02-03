Российское телевидение в равном объеме поделило между собой матчи чемпионата Европы. Об этом рассказал владелец компании «Телеспорт» Петр Макаренко.

«Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут матчи чемпионата Европы в равном объёме», — цитирует слова Макаренко ТАСС.

Напомним, что Евро-2020 состоится летом этого года на 12 стадионах в 12 городах и 11 странах. В турнире примут участие 24 национальные сборные. Первый матч пройдет на 12 июня, финальная игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 12 июля.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова сыграет в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией. Первые два матча против Бельгии и Финляндии пройдут в Санкт-Петербурге. Встреча с Данией состоится Копенгагене.