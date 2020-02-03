Валерий Карпин принял смелое решение, связав свою жизнь с «Ростовом» еще на половину десятилетия. «Ростов» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с главным тренером команды. Новое соглашение тренера с клубом из Ростова-на-Дону рассчитано на пять лет.

Карпин пришел в «Ростов» в декабре 2017 года, подписав соглашение с донским клубом сроком на два с половиной года. На посту тренера «Ростова» он провел 59 матчей и одержал 24 победы.

Напомним, что в воскресенье, 2 февраля, Валерию Карпину исполнилось 52 года.