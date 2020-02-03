«Зенит» определился со следующим спарринг-партнером на сборе в испанском Бенидорме, котором команда Сергея Семака проводит в эти дни. «Зенит» сыграет против грузинского «Сабуртало». Контрольный матч пройдет на стадионе «Гильермо Амор» в Бенидорме 6 февраля и начнется в 18.30 (МСК).

Отметим, что «Сабуртало» из Тбилиси основан в 1999 года. Коллектив выступает в высшем дивизионе грузинского чемпионата, который называется «Эровнули лига». В сезоне 2019 «Сабуртало» заняло третье место, а сезон ранее выиграло чемпионат.

Напомним, что «Зенит» уже сыграл один матч в Испании. Со счетом 4:0 команда Сергея Семака обыграла «Дюзеланж» из Люксембурга.