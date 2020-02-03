Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему не очень интересен повторный поедионок с ирландцем Конором Макгрегором. В первом их бою Нурмагомедов досрочно завершил бой в свою пользу.

«Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат 100 миллионов долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем 100 миллионов за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?», — приводит слова Хабиба Sport 24.

Ранее менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз подчеркнул, что шейхи из Саудовской Аравии готовы заплатить российскому бойцу 100 миллионов долларов за бой с Флойдом Мейвезером и такую же сумму за реванш с Конором Макгрегором.

Ближайший поединок Хабиб проведет 18 апреле. В рамках UFC 249 в Нью-Йорке соперником Хабиба станет Тони Фергюссон.