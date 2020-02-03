Нападающий «Зенита» Алесандр Кокорин, находящийся на сборе второй команды в Турции, вышел в стартовом составе на контрольный матч. Команда Владислава Радимова в эти минуты встречается с бразильским «Гремио Новоризонтино».

Радимов выставил ультраатакующий состав, где помимо Кокорина среди игроков нападения есть Погорелов, Ильин и Тарасов. Последнему удалось открыть счет на третьей минуте.

В воротах «Зенита-2» Николай Рыбиков. Справа играет Дмитрий Богаев, слева Вахания. В центре обороны пара Рукас-Сазонов. Два центральных полузащитника — Сергеев и Кравцов.

Напомним, что Кокорин отдан в аренду в «Сочи», но пока не желает туда переходить. Южный клуб базируется в 13 километров от места, где проводит свой сбор «Зенит-2».