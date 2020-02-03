Избрана мера пресечения двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили. 35-й гарнизонный военный суд арестовал спортсмена на два месяца. Напомним, что в воскресенье спортсмен был задержан по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и употребления наркотиков.

Кушиташвили и другой боксер, его друг Овиг Оганнисян был задержан ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из правоохранителей. У пострадавшего был сломан нос со смещением. Кроме того, при нем было обнаружен кокаин.

Следствие оценивает это как тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сам Георгий Кушиташвили попросил избрать в качестве меры пресечения домашний арест.