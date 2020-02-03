Форвард «Зенита» Александр Кокорин получает в петербургском клубе минимальный размер оплаты труда. Нападающий является самым низкооплачиваемым футболистом РПЛ.

Как сообщает РБК, зарплата Кокорина на момент подписания контракта составляла чуть более одиннадцати тысяч рублей. На момент заключения контракта в сентябре МРОТ был 11280 рублей. Если растет МРОТ, растет и зарплата Кокорина.

Недавно комментатор Василий Уткин говорил, что оклад Кокорина — 20 тысяч рублей в месяц. Сам Кокорин сказал, что получает еще меньше, но не назвал сумму.

Напомним, что Александр Кокорин после двух драк провел 11 месяцев в тюрьме. В сентябре 2019 года нападающий подписал новый контракт с «Зенитом». Недавно стало известно, что петербургский клуб хочет отдать Кокорина в аренду в «Сочи». Игрок пока переходить не хочет.