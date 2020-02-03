Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не исключил того, что после окончании карьеры может уйти в политику. Боец, впрочем, подчеркнул, что предпочел бы жить спокойной жизнью и посвятить себя семье.

«Заняться политикой после завершения карьеры? Не знаю. А вам как, Хабиб-политик? Я бы предпочел более спокойную жизнь. Я сейчас постоянно тренируюсь, постоянно в зоне внимания. Хочу посвятить себя семье, а с политикой на это времени не будет. Но мы подумаем», — приводит слова Хабиба Нурмагомдеова Sport 24.

Напомним, что 31-летний Хабиб Нурмагомедов не разу не проиграл за все свои 28 боев в ММА. 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йор россиянин сразится против Тони Фергюсона.