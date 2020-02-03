Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил два мяча в товарищеском матче «Зенита-2» и бразильского «Гремио». Кокорин появился в стартовом составе и по ходу матча сменил несколько позиций.

Первый тайм закончился со счетом 1:1. У «Зенита-2» отличился Тарасов. Во второй половине Хубулов после углового забил еще один мяч. А затем пришло время Александра Кокорина, который оформил дубль за небольшой промежуток времени. «Зенит-2» победил со счетом 4:1.

Напомним, что Александр Кокорин отказался переходить в «Сочи», который проходит тренировочный сбор по соседству с «Зенитом-2». Руководство «Зенита» вынуждает Кокорина это сделать, поэтому перевело футболиста во вторую команду.