Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин опубликовал фото в инстаграме, где он запечатлен с экс-главным тренером лондонского клуба Арсеном Венгером. Бывший футболист и тренер пересеклись в рамках образовательной программы УЕФА.

«Встреча старых знакомых!» — подписал фото россиянин.

Напомним, что Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год под руководством Арсена Венгера. В составе английского клуба Аршавин провел 105 матчей и забил 23 гола.

Арсен Венгер перестал тренировать «Арсенал» в 2018 году, проработав в лондонском клубе 22 года.