Правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своей адаптации к «Зениту и городу. По словам игрока, ему нравится Петербург.

Караваев отметил, что погулять ему особо не удалось, потому что было много матчей.

«Мне нравится Петербург, очень красивый город. Только не хватает солнца», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».

Караваев отметил, что побывал в центре, на Невском проспекте, возле Исаакиевского собороа. Осмотрел главные достопримечательности, но пока бегло. Было много матчей и переездов, поэтому просто хочется посидеть дома, отдохнуть и посмотреть сериал.