Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, почему решил жениться в молодом возрасте. В апреле 2016 19-летний спортсмен женился на Веронике Шкляевой. Через три года они стали родителями.

«У каждого человека свой характер и свой взгляд на жизнь. В моём случае я просто хотел быть счастлив. Жена всегда рядом со мной, а теперь у нас есть сын. Всё идёт как надо. Я не люблю смешивать личную жизнь с теннисом, но если так происходит, то нужно адаптироваться и понимать, что нужно делать и чего достичь. Я очень счастливый человек, и теннис здесь ни при чём», — цитирует Хачанова Gulf News.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Хачанов добрался до третьего круга, уступив хозяину кортов Нику Кирьосу.

На сегодняшний день Хачанов располагается на 17-й строчке рейтинга АТР и является третьей ракеткой России. Его опережают Даниил Медведев (4) и Андрей Рублёв (16).