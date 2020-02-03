В матче регулярного чемпионата КХЛ в Москве московский «Спартак» принимает СКА. Завершился первый период — счет 1:0 в пользу СКА. Единственную шайбу забросил защитник Антон Белов.

Матч проходит с серьезным преимуществом СКА по броскам и моментам. Петербургский клуб хорошо настроен, поскольку в предыдущих трех матчах победу праздновали подопечные Знарка.

В предыдущем матче «Спартак» уступил московскому «Динамо» со счетом 0:4. СКА минимально одолел дома «Авангард» со счетом 1:0.

Последний раз СКА и «Спартак» играли в Москве 7 января — «Спартак» выиграл со счетом 3:1.