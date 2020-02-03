Два лидера «Барселоны» нападающий Лионель Месси и защитник Жерар Пике были замечены в разговоре на повышенных тонах. Об сообщают испанские СМИ.

По сведениям AS, конфликт произошел на утренней тренировке. Футболисты поообщались на повышенных тонах. Следова два успокоились, и инцидент был исчерпан.

Издание также указывает, что после увольнения Эрнесто Вальверде и назначения главным Кике Сетьена в команде ухудшилась атмосфера. Месси и Пик обычно обращаются к команде перед выходом на поле, однако в последних двух матчах этого не было.

«Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании с 43 очка в 22 играх. У лидирующего «Реала» на три очка больше.