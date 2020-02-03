Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сыграл в товарищеском матче за «Зенит-2» и оформил дубль в ворота «Гремио». Команда Владислава Радимова победила в Турции со счетом 4:1. Кокорин отличился на 68-й и 69-й минутах, замыкая передачи партнеров с левого фланга.

По словам Кокорина, он привыкает к партнерам, поскольку много новых ребят, которые никогда не играли в таком составе.

«Потихоньку привыкаем друг к другу, наигрываем контакты между собой. И вообще собирается новая команда», — приводит слова Кокорина «РИА Новости».

Футболист отметил, что играли под нагрузками и что судья не заметил много фолов, хотя бразильца нещадно били по ногам. Кокорин признал, что это был хороший спарринг для ребят, которые только начинают свой путь.