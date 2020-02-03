Адвокат боксера Георгия Кушиташвили Александр Дегтярев рассказал альтернативную версию событий, которые привели к аресту спортсмена на два месяца.

По его словам, боксер с другом зашли в подъезд, где встретили трех молодых людей. Эти люди не представились, не показали служебные удостоверения. Сразу подошли к спортсменам и попытались их задержать с применением борьбы.

Один из сотрудников Росгвардии по своей неуклюжести поскользнулся и ударился носом о перила лестницы. Потасовка закончилась. Георгий и Овик поняли, что перед ними не бандиты, а сотрудники силовых ведомств. Начался диалог, по итогам которого все спустились вниз», — цитирует адвоката «Советский спорт».

Также адвокат заметил, что у боксера были не наркотики, а вещество седативного действия, которое расслабляет мышцы, затормаживает психики и реакцию.