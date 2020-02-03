Российский теннисист Андрей Рублёв сообщил в твиттер, что на его сайте обновилось расписание турниров с участием игрока.

В феврале Рублев поедет на соревнованиях в Роттердам и Дубай, а в марте выступит на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Недавно стало известно, что Рублёв не сыграет на турнир в Монпелье из-за плотного графика игр в Катаре и в Австралии.

В текущемсезоне Рублёв победил одиннадцати из двенадцати проведённых матчей. За это время Рублев выиграл два трофея в Дохе (Катар) и Аделаиде (Австралия). На завершившемся Открытом чемпионате Австралии москвич добрался до в 1/8 финала, где уступил немцу Александру Звереву в трех сетах 4:6, 4:6, 4:6.

На данный момент Рублёв занимает 16-е место в рейтинге ATP.