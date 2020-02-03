Петербургский СКА впервые в сезоне обыграл московский «Спартак». Встреча в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил защитник Антон Белов в первом периоде.

Таким образом, СКА прервал серию поражений против команды Олега Знарка. «Спартак» ранее выиграл все три поединка у СКА в сезоне. В том числе, последнюю встречу в Москве со счетом 3:1.

Отметим, что СКА одержал вторую победу подряд со счетом 1:0. Ранее был обыгран омский «Авангард» в овертайме. Второй сухой матч подряд провел голкипер СКА Александр Самонов.