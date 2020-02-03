Олимпийская чемпионка Алина Загитова пренебрегла контрактным условиям в шоу Ирины Слуцкой. Фигуристка отказалась выходить на автограф-сессию к фанатам.

По словам одного из поклонников, которого цитирует Starhit, многие покупали билеты именно ради встречи с Загитовой. А та бросила: «Не хочу ни с кем общаться». Поклонники предхявляют претензии организаторам, которые никак не повлияли на сложившуюся ситуацию.

Отметим, что выход к зрителям после шоу в Доброграде был обязательной частью контракта фигуристки. Кроме Алины, не один из участников шоу не нарушил договор.

В шоу Слуцкой приняли участие Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Максим Ковтун, Евгения Тарасова, Владимир Морозов. Вели шоу Марат Башаров и продюсер Ирина Слуцкая.