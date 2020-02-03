Наставник СКА Алексей Кудашов подвел итог победы над «Спартаком» со счетом 1:0 в игре регулярного чемпионата КХЛ.

По словам главного тренера армейского клуба, СКА провел два хороших периода, когда создавали моменты. Единственное, что не хватило — реализации.

«В третьем откатились, но вратарь подтащил. Довольны игрой и самоотдачей», — отметил Кудашов на пресс-конференции после матча.

Также Кудашов объяснил, почему не играет Плотников. По его словам, кто есть в составе сейчас, их уровень игры устраивает.

Напомним, что СКА прервал серию поражений от «Спартака» Знарка, выиграв впервые в сезоне.