Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо огласил обстоятельства, как же образом сломал палец руки. Теперь лыжник из-за этого повреждения пропустит этап Кубка мира в швейцарском Фалуне.

По словам Клебо он играл с друзьями в боулинг, после чего увидели автомат для измерения силы удара — пробиваешь как можно сильнее по груше и узнаешь результат в баллах. Норвежец выиграл спорт — его баллы оказались выше всех. Однако во время удара задел металлический автомат, который стоял рядом.

«Моя рука соскользнула после удара и попала прямо в него. Почувствовав сильнейшую боль, я сразу же подумал, что мог сломать руку или палец. Увы, так и вышло», — пояснил Клебо в своем видеооблоге в YouTube.

Этап Кубка мира в Фалуне состоится 8–9 февраля. Норвежец отстаёт от идущего первым россиянина Александра Большунова в общем зачете на 235 очков.