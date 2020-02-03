Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) объявил о роспуске. Организация сложила с себя полномочия, передав их рабочей группе Олимпийского комитета России.

Это было сделано в соответствии с рекомендациями Олимпийского комитета России и Министерства спорта Российской Федерации, а также на основании решений принятых Комиссией Минспорта России по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций.

«Кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет, и всем очевидно, что он затянулся. Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства. Ближайшие задачи — принять необходимые дополнительные меры, направленные на борьбу с допингом, и сохранить нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях», — приводит слова министра спорта РФ Олега Матыцина пресс-служба ведомства.

Отметим, что независимый легкоатлетический дисциплинарный орган (AIU) рекомендовал World Athletics исключить ВФЛА, из-за того, что российская организация не признает причастность по делу о допинговых нарушениях легкоатлета Данила Лысенко.