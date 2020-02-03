Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итог поражение от СКА со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб уступил петербуржцам впервые в сезоне.

По словам Знарка, «Спартак» провел неплохой третий период, хотя многое не получалось — прежде все, два первых периода, когда «Спартак» проигрывал в скорости.

«Две сложные игры у нас были, после первой оставили много эмоций. Тяжело играть, когда у другой команды ноль удалений», — сказал Знарок на пресс-конференции.

Напомним, что Знарок два сезона возглавлял СКА, с которым выиграл в 2016 году Кубок Гагарина.