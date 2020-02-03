СКА обыграл «Спартак» Олега Знарка, Кокорин оформил дубль за «Зенит-2», Клебо сломал палец об автомат, Рублев вошел в пятнашку — главные новости понедельника на Nevasport.

СКА обыграл «Спартак» впервые в сезоне

Петербургский СКА впервые в сезоне обыграл московский «Спартак». Встреча в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил защитник Антон Белов в первом периоде. Таким образом, СКА прервал серию поражений против команды Олега Знарка.

Кокорин, играя за «Зенит-2», оформил дубль в ворота бразильского клуба

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил два мяча в товарищеском матче «Зенита-2» и бразильского «Гремио». Кокорин появился в стартовом составе и по ходу матча сменил несколько позиций. Во втором тайме Кокорин оформил дубль за небольшой промежуток времени, завершая передачи с левого фланга. «Зенит-2» победил со счетом 4:1.

Клебо сломал палец об игровой автомат

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке. Норвежский лыжник пропустит ближайший этап Кубка мира в шведском Фалуне. По словам Клебо, он случайно ударил руку об игровой автомат, выбивая боксерскую грушу в другом автомате на силу.

Рублев впервые в карьере вошел в топ-15 мирового рейтинга

Россиянин Андрей Рублев впервые в карьере поднялся в топ-15 рейтинга. В Австралии он также дошел до четвертого круга, до этого выиграл два турнира категории АТР 250 на старте сезона. Карен Хачанов сохранил 17-е место, на Australian Open он выбыл из борьбы в третьем круге, проиграв Нику Кирьосу.