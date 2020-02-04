Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не захотел комментировать слухи о том, что клуб интересуется нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

Тренер подчеркнул, что не может комментировать перспективы чужих игроков. Если зимой Кокорин расторгнет контракт с «Зенитом», значит дальше начнется новая жизнь, отметил Сёмин.

«А если не расторгнет? Что я вам должен сказать? Это сегодня не мой игрок, хотя он воспитанник «Локомотива», — сказал Сёмин в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, на данный момент Кокорин находится на сборе в Турции в составе «Зенита-2», куда был отправлен из-за отказа продолжить сезон в «Сочи». Согласно слухам, «Локомотив» хотел бы приобрести Кокорина на замену Фёдору Смолову, который перешел в испанскую «Сельту».