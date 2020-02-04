Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов сомневается, что Александр Овечкин выступит на Олимпийских играх 2022 года. По мнению тренера, в приоритете у хоккеиста будет стоять выступление в НХЛ.

«Вряд ли Овечкин покинет НХЛ и поедет на Олимпиаду, если придётся выбирать. На мой взгляд, он до конца будет биться за то, чтобы догнать и перегнать Гретцки», — сказал Крикунов, слова которого приводят «Известия».

Специалист считает, что в достижениях Овечкина нет ничего удивительного, так как для НХЛ ему не так много лет. Он подчеркнул, что на маленьких площадках, как в Северной Америке, играют и до 40-летнего возраста. Крикунов уверен, что россиянин сможет побороться с Гретцки за первое место по числу заброшенных шайб.

«Думаю, четыре-пять сезонов на это понадобится», — сказал Крикунов.

Напомним, Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» и является капитаном команды.