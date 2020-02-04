Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум считает, что травма Йоханнеса Клэбо осложнит его борьбу за победу в общем зачете Кубка мира. Из-за перелома пальца норвежец пропустит этап в Фалуне, который состоится 8 и 9 февраля.

«Если бы он смог завоевать 200 очков на предстоящем этапе, это было бы нечто особенное», — сказал Носсум, слова которого приводит NRK.

На данный момент Клэбо идёт на втором месте общего зачета Кубка мира. Возглавляет генеральную классификацию россиянин Александр Большунов, имеющий отрыв в 235 очков. Благодаря тому, что Клэбо не выступит в Фалуне, он сможет увеличить своё преимущество.

Пока не известно, успеет ли Клэбо восстановиться к «Ски Туру», стартующему 15 февраля. Норвежец сломал палец, ударившись рукой об игровой автомат.