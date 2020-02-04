Российский тренер по скалолазанию Евгений Вайцеховский, работающий со сборной Китая, рассказал о влиянии ситуации с коронавирусом на подготовку команды.

Вайцеховский сообщил, что команда живет и тренируется на базе в Пекине. Из-за мер предосторожности в город выходят лишь два человека, чтобы приобрести продукты. Изначально это было введено на десять дней, но затем меру продлили.

«Сложностей нет. Лично я никаких дополнительных ограничений для команды не устанавливаю. Просто за пределы тренировочной базы не выходим, но это и не критично», — сказал тренер, слова которого приводит официальный сайт Федерации скалолазания России.

Вайцеховский подчеркнул, что ситуация под контролем, два раза в день спортсмены измеряют температуру, также введен масочный режим и созданы условия для сохранения иммунитета.