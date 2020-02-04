Блогер Василий Уткин вновь затронул тему зарплаты нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Стало известно, что футболист получает меньше 20 тысяч рублей.

Ранее Уткин сообщал, что Кокорину платят 20 тысяч, на сам футболист признался, что получает немного меньше. Накануне РБК написал, что зарплату форварда приравняли к МРОТ. На момент заключения контракта в сентябре МРОТ был 11280 рублей.

«У меня возникла только одна реакция на эту тему. Ну что сказать. Понимаете, такие доходы. Ну, бомжи», — сказал Уткин в эфире передачи «Футбольный клуб».

Напомним, на данный момент Кокорин находится в расположении «Зенита-2», куда был отправлен из-за отказа продолжить сезон в «Сочи».